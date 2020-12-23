Сёмин прокомментировал уход Кикнадзе из «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/4572d9e6-4550-11eb-a58e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

73-летний бывший наставник московского ««Локомотива»» Юрий Сёмин считает увольнение генерального директора клуба Василия Кикнадзе ожидаемым событием.

Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно, — заявил тренер изданию «Спорт день за днём».

Он подчеркнул, что готов рассмотреть предложение о возвращении в клуб, если, конечно, его позовут.

Кикнадзе заявил, что решил покинуть свой пост во время онлайн-совещания. Спортивный функционер с 2013 года был членом совета директоров «железнодорожников», а с 29 декабря 2018 года был назначен на пост гендиректора клуба.

«Железнодорожники» на своём сайте объявили, что новым спортивными директором клуба станет бронзовый призер чемпионата России в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко.

Как писал NEWS.ru, 22 августа член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал Кикнадзе из-за слов о фанатах и предложил ему заняться «чем-то другим». Также Степашин оказался недоволен фактическим увольнением Юрия Сёмина.