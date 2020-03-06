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Гендиректор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что не он будет решать, продлевать контракт с главным тренером московской команды Юрием Сёминым или нет.

Это прерогатива совдира. Я не уполномочен делать заявление от лица совета директоров. Более того, могу сказать, что не было ни одного совета, на котором поднимался вопрос о том, кто возглавит...