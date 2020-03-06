https://static.news.ru/photo/b5f5390a-5f89-11ea-9344-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин ответил на заявление генерального директора московской команды Василия Кикнадзе, что будущее наставника будет решаться на совете директоров.
На совете директоров «Локомотива» будет рассматриваться несколько кандидатур на пост главного тренера? Я не буду это комментировать. В словах Кикнадзе очень много неточностей, — цитирует Сёмина Sport24.
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.