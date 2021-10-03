Сёмин отреагировал на возможную отставку тренера «Локомотива» Николича

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с NEWS.ru отреагировал на возможную отставку Марко Николича с поста главного тренера «железнодорожников». Специалист считает, что это пока только слухи.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 4 октября у Марко Николича состоится встреча с руководством «Локомотива» и «РЖД», на которой будет обсуждаться отставка сербского тренера.

Не спеши, деточка. Это только слухи, а слухи я не комментирую. Мало ли кто и что пишет, — сказал Сёмин.

Николич возглавил «Локомотив» в мае 2020 года, сменив на этому посту Юрия Сёмина.

На прошлой неделе «Локомтив» потерпел первые поражения в российской Премьер-лиге и Лиге Европы. Команда идёт четвёртой в РПЛ после 10 туров. Под руководством Николича «железнодорожники» заняли второе место в сезоне-2019/20 и третье в сезоне-2020/21, а так же выиграли Кубок России.

Накануне футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.