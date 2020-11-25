Сёмин отреагировал на смерть Диего Марадоны

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Советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев шокирован смертью экс-футболиста «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины, чемпиона мира — 1986 Диего Марадоны. Легендарный спортсмен скончался в возрасте 60 лет.

Великий был игрок, конечно, <...> ему судьбой отводилось больше, нам всем хотелось бы этого. У него поклонников по всему миру очень много. Он был настоящим идолом для друзей. Он был...