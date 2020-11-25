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Сёмин отреагировал на смерть Диего Марадоны

20:42, 25 ноября 2020 14
Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Соболезную родным и близким. Что тут ещё скажешь? — сказал Сёмин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца.

Ранее NEWS.ru писал, что советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев шокирован смертью экс-футболиста «Барселоны», «Наполи» и сборной Аргентины, чемпиона мира — 1986 Диего Марадоны. Легендарный спортсмен скончался в возрасте 60 лет.

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