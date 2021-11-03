Сёмин не понял, почему Дибала перебивал пенальти в ворота «Зенита»

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин прокомментировал инцидент с пенальти в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским "«Ювентусом» и санкт-петербургским «Зенитом». Главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес позволил Пауло Дибале перебить 11-метровой.

Мне в целом непонятно, почему его перебивали. <...> Да [Вильмар Барриос и Деян Ловрен вбежали в штрафную], но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых, — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Во втором тайме матча главный арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол на Федерико Кьезе. Исполнять удар вызвался Дибала, но пробил мимо ворот. Тем не менее судья позволил аргентинцу заново исполнить удар, так как двое футболистов гостей вбежали в штрафную раньше положенного срока.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Ювентусу» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе в Турине завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Петербуржцы остались на третьем месте и фактически потеряли шансы на выход в плей-офф.