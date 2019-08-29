https://static.news.ru/photo/41edf554-ca8f-11e9-83c5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московскому «Локомотиву» достались очень сложные соперники по группе D в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается удивить болельщиков. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Нам выпал очень жёсткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придёт очень много поддержать команду, — цитирует ТАСС Сёмина.

По его словам, «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Мы по всем объективным причинам аутсайдеры, но постараемся преподнести сюрпризы, — добавил главный тренер «железнодорожников».

Ранее News.ru писал, что жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов прошла 29 августа в Монако, после которой «Зенит» и «Локомотив» узнали о своих соперниках.

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что клубу достались очень трудные соперники в группе G по результатам жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 17 сентября.