https://static.news.ru/photo/1c22df40-e22e-11e9-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожалуй, матч одиннадцатого тура между «Локомотивом» и «Зенитом» можно назвать одним из самых интересных в этом сезоне. В жёсткой и интенсивной борьбе команды пропустили по мячу, «Зенит» аж дважды. Но оба коллектива спасла система видеоповторов: сначала в первом тайме отменили гол Фёдора Смолова из-за нарушения, которое случилось некогда раньше; а в добавленное время второй сорокапятиминутки VAR спас подопечных Юрия Сёмина от ничьей. Но хозяева объективно показались сильнее команды из Петербурга — они действовали собранно и активно на чужой половине поля, что в итоге привело к заслуженному голу, который не нужно было пересматривать, чтобы убедиться в его чистоте.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» со счётом 0:1 в матче Российской премьер-лиги.

— Начали неплохо, контролировали мяч до двадцатой минуты. Что касается моментов, то, к сожалению, были вопросы по VAR. Даже с системой видеоповторов бывают серьёзные ошибки. Но в остальном всё хорошо, и система выручила — сначала сыграла за нас, потом против. Я только за VAR. Что касается самой игры, то, к сожалению, пропустили мяч достаточно необязательный, нужно было отыгрываться. Естественно, дальше пытались, но у нас не получалось. Предоставляли «Локомотиву» моменты для контратак. Не самая удачная для нас встреча. Но игра закончилась, двигаемся дальше.

— Когда «Зенит» будет играть иначе, а не прямыми передачами? Есть ли альтернатива? Считаете ли вы, что команде не хватает десятки?

— Мы идём шаг за шагом, что-то меняем и стремимся к развитию: в прошлом году была одна группа игроков, сейчас немного другая. Всегда нужно анализировать состав команды, понимать сильные качества игроков для того, чтобы их использовать. Команда играет так, как может и, как мы считаем, может добиваться результата.

— Почему выбрали вариант с Магомедом Оздоевым в начале матча?

— Потому что попытались максимально насытить центр поля и дать возможность наибольшего количества времени футболистам, которые не играли.

— Что можете сказать про игру Андрея Лунёва? Не показалось, что с первым мячом он ошибся?

— Мы посмотрим ситуацию с первым мячом. Но мне так тоже показалось, пока не видели.

— Показалось, после замены Юрия Жиркова созидательная игра на фланге разладилась. Кто и чем там должен был заниматься?

— С левой стороны, естественно, остался Дуглас Сантос, но в таком энергозатратном, тяжёлом матче Юрий Жирков пропустил пару моментов, ему не хватало свежести. Мы прекрасно понимаем, что даже мастер следит за качеством, но объёма интенсивности иногда не хватает, попытались освежить, но не совсем получилось.

— Когда команда начала получать карточки, возникло ощущение, что начали фолить от безысходности.

— Абсолютно не согласен. Карточки, которые были получены, не за поведение, это фолы, которые были в игровых ситуациях. Команда не хотела проигрывать. И все моменты на поле носили исключительно игровой характер.

— Во вторник игра в Лиге чемпионов. Сказалось это на встрече с «Локомотивом»?

— Нет-нет. Мы готовились к этой игре, сейчас начнём к следующей. Может быть, только в плане подготовки — те футболисты, которые пропустили некоторое время, получили своё в матче с «Локомотивом». Дали, конечно, поиграть и Себастьяну Дриусси, и Магомеду Оздоеву. Должна быть конкуренция, чтобы за основной состав выходили спортсмены, которые будут усиливать игру.

— Несмотря на языковой барьер, Вильмар Барриос давал подсказки. Вы с ним общаетесь, чтобы он на поле так себя вёл?

— Разговаривать на футбольном поле должны все, это облегчает работу, перемещения, особенно если неправильное положение в пространстве. Кому-то удобнее подсказывать, обычно это центральная ось: защитники и полузащитники. Несмотря на то, что разговариваем на разных языках, мы понимаем друг друга.

— «Локомотив» просил перенести матч, чтобы было больше времени на подготовку к Лиге чемпионов. Команды имеют на это право. Почему «Зенит» отказался?

— Я не знаю. Мы так же играем, в те же сроки, которые есть. Только мы летали на предыдущую игру даже дальше, чем «Локомотив», и нам сложнее будет выходить на следующих играх. Это нормально. Следующий тур мы будем также играть через два дня. Всем сложно.

— «Зенит» потерял лидерство. Насколько будет давить на команду?

— Не будет. Сезон длинный, сложный. Один конкретный матч ничего не решает в борьбе за чемпионство. Понятно, что хочется всегда выигрывать. Сейчас группа команд, которая борется за первое место. Чемпионат интересный, все команды хорошо укомплектованы.

Для Юрия Сёмина и его команды сошлись, кажется, все звёзды и теперь коллектив сравнялся по очкам с петербуржцами.

— Отсутствие братьев Миранчуков помогло открыть внутренние неизведанные ресурсы?

— Наверное, да. Есть победа, есть результат. Но Миранчуки для нас — это незаменимые игроки на сегодняшний момент.

— Смолов сказал в перерыве, что календарь построен под «Зенит». Согласны с этим?

— То, что календарь составлен неправильно, я согласен полностью. В нём есть команды, которые играют в европейских кубках, и они должны иметь определённое преимущество. Обязательно. Это всегда было. Я приводил много примеров на этот счёт. Сейчас после такого тяжёлого матча не так просто через двое суток выходить с «Атлетико». Но вы можете сказать, что и соперник играет так же, как и мы. Но он сильнее всех наших российских клубов. И мы должны иметь преимущество небольшое, какой-то маленький шанс, хотя бы в одном дне восстановлений. Зачем играть «Локомотиву» и «Зениту», которые играют в Лиге чемпионов, в субботу? Дайте командам один дополнительный день.

— Почему до последних минут не проводили замен, ведь как раз через двое суток игра с «Атлетико», надо отдохнуть.

— Мы так посчитали, потому что все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал физически. Но единственные замены, которые нужно было делать, — отреагировать на то, что «Зенит» выпустил центрального защитника Ивановича в атаку. А в центральной зоне нам не хватало количества людей, поэтому сделали замену на Коломейцева. Да и зачем менять, если всё идёт хорошо?

— В начале второго тайма, когда забил Крыховяк, вы иронически начали изображать прямоугольник.

— Наверное, я неправильно отреагировал. Но я был в своей зоне, реакция тренера — это эмоции. Я ничего запретного, вызывающего и неправильного не делал. Я хотел, чтобы всё было честно, чтобы смотрели и одни, и другие эпизоды. Слава богу, что посмотрели момент, в котором не засчитали нам гол. Смолов забил потрясающий мяч головой, но до этого был какой-то мелкий фол. Поэтому вернули всё назад. У меня лично как было понимание, что VAR нужен, так и осталось.

— Что вы хотели сказать, когда Вилков пошёл смотреть повтор забитого мяча «Зенитом»?

— Я видел, что была игра рукой, и даже без VAR. По диагонали была достаточная дистанция, но было очень хорошо видно нарушение правил.

— В начале второго тайма было видно, что «Локомотив» создал больше моментов, чего не хватило, чтобы забить второй гол и завершить концовку встречи спокойно?

— Не хватило, наверное, мастерства и правильных действий.

— Перед матчем с «Балтикой» вы говорили, что Алексей Миранчук может появиться на поле в игре с «Зенитом». Но его не было в заявке. Как оцениваете его состояние, и сможет ли футболист сыграть с «Атлетико»?

— Мы надеемся каждую игру, что Алексей должен выйти. Он уже работает и делает определённый объём физических упражнений. Он нам необходим. Я надеюсь, что Лёша сможет сыграть с «Атлетико». Но для меня важно, чтобы перед матчем игрок мог сказать: «Я готов», даже если долгое время не тренировался. И я ему поверю.

— Что скажете по игре обороны? Можно ли назвать этот матч подготовкой к «Атлетико»?

— Нет, так сказать нельзя. Мы готовимся от игры к игре, но если вы скажете, что с «Зенитом» менее важный матч, чем с «Атлетико», я не соглашусь. Если бы «Зенит» нас обыграл, то разница в шесть очков — это очень тяжело. А на сегодняшний момент мы сравнялись. Чемпионат сейчас равный, пять команд находятся рядом, каждый претендует на звание лидера. Для нас с «Зенитом» был самый важный матч. После этого у нас есть два дня подготовки и важнейшая игра с «Атлетико».

— Можно ли говорить, что игра через два дня на третий — это неплохо в эмоциональном плане? После победы над «Байером» команда вышла мотивированной.

— Можно. Всегда восстановление значительно лучше тогда, когда есть положительные эмоции. Самое главное — не было травм.

— Серкейра Мурило в качестве опорного полузащитника вас полностью устраивает?

— На сегодняшний момент он полноценный игрок средней линии и играет хорошо.

— Насколько «Атлетико» сейчас та же команда, если вспоминать игру в Лиге Европе несколько лет назад?

— «Атлетико» — лидер чемпионата Испании и мирового футбола. В футболе два направления: направление Гвардиолы, где много владения мячом, и Симеоне, который по-другому, на мой взгляд, видит футбол. Они очень сильны.