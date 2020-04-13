Сёмин хочет завершить сезон РПЛ командой в полном составе

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении футболистам покидать команды по истечении контрактов 30 июня.
На этот вопрос лучше ответит Василий Кикнадзе [генеральный директор], но я считаю, что команда должна закончить сезон в полном составе, — сказал Сёмин корреспонденту NEWS.ru.
Летом «железнодорожников» могут покинуть восемь футболистов: полузащитники Жоао Марио и Александр Коломейцев, защитники Мацей Рыбус, Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг, нападающие Эдер и Джефферсон Фарфан и вратарь Антон Коченков.
Перуанский футболист Джефферсон Фарфан осудил решение руководства клуба о сокращении зарплат игроков из-за пандемии, ранее писал NEWS.ru.
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