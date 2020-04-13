Сёмин хочет завершить сезон РПЛ командой в полном составе

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Тренер по физической подготовке футбольного клуба ЦСКА Паулино Гранеро считает, что он и несколько игроков, чьи имена не назвал, могли перенести инфекцию коронавируса в феврале на сборах коллектива в Испании.

Во время предсезонного сбора ЦСКА в Испании у меня поднималась температура, были странные ощущения в теле, и несколько футболистов команды в те дни испытывали нечто подобное, — цитирует Паулино Diario...