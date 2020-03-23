Юрий Сёмин Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции жителей столицы старше 65 лет с 26 марта по 14 апреля.

Правила есть правила. Я буду соблюдать указ мэра, — цитирует Сёмина Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин дал несколько распоряжений, направленных на защиту пожилых и хронически больных людей в сложившейся эпидемиологической ситуации. В том числе они получат единовременную материальную помощь.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

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