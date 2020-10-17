Сын Черчесова получил удар коленом в голову в матче ПФЛ и попал в больницу

https://static.news.ru/photo/a87b638e-1146-11eb-ac50-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: ФК «Олимп-Долгопрудный»

На стадионе «Салют» в Долгопрудном проходит встреча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги. «Олимп-Долгопрудный» принимает «Родину». На 21-й минуте матча вратарь команды хозяев Станислав Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован.

Голкипер «Олимпа-Долгопрудного» является сыном тренера сборной России Станислава Черчесова.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки), пишет «Чемпионат».

Как писал NEWS.ru, состояние полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева ухудшилось, но сейчас ему уже лучше. Об этом рассказал гендиректор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов, также сообщив о том, как чувствуют себя другие травмированные футболисты.