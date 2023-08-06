«Светлый человек»: Непомнящий о смерти экс-вратаря ЦСКА Мандрыкина Тренер Непомнящий назвал умершего вратаря сборной РФ Мандрыкина светлым человеком

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валерий Непомнящий

Футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru назвал светлым человеком скончавшегося на 42-м году жизни бывшего вратаря сборной России по футболу и команды ЦСКА Вениамина Мандрыкина. По его словам, спортсмен был очень легок в общении.

С Веней мы не так много работали, но о нем у меня самые светлые воспоминания. Он был абсолютно светлым парнем, легко общался с партнерами, молодежью. Обычно вратари немного обособленная категория, но с ним было легко всем. Абсолютно достойный и светлый человек, — сказал Непомнящий.

О смерти Мандрыкина стало известно 6 августа. По словам сестры спортсмена, он болел и в течение 13 лет был прикован к постели. Позднее у футболиста развилась печеночно-почечная недостаточность. Причиной смерти стал инфаркт, спортсмен скончался в приемном покое больницы.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП, в котором получил травму позвоночника и повредил спинной мозг. Футболист прошел длительную реабилитацию, но полностью восстановиться так и не смог.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу и десятикратный победитель Кубка Италии, вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры. На своей странице в соцсетях он поблагодарил коллег и болельщиков за совместно пройденный путь и попрощался с ними. Сейчас Буффону 45 лет.