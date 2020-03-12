Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле не сыграют из-за травм в составе «Спартака» против «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ситуация похожа на ту, какая была перед игрой с «Краснодаром». Умяров и Шюррле не смогут выйти против «Оренбурга». Посмотрим ещё по состоянию, потому что есть несколько футболистов, которые простудились. Остальные...