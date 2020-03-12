Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» аргентинец Эсекьель Понсе по-прежнему тренируется в специльаном шлеме, заявил тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.
Он тренируется до сих пор в шлеме, потому что пока существует риск ухудшения травмы и здоровья, соответственно. Привыкайте. Я думаю, что он так даже симпатичнее, — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле не сыграют из-за травм в составе «Спартака» против «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.
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