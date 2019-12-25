Специалисты международной компании по спортивной аналитике SciSports и профессора университета KU Leuven определили лучшего игрока между нападающим футбольного клуба «Барселона» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма.
Исследование было рассчитано с сезона-2013/14 по 2017/18. Отмечается, что сначала футболисты были близки по показателям друг к другу.
Начиная с сезона-2015/2016, Месси дистанцировался от своего вечного соперника, — приводит слова аспиранта Тома Декрооса, который принимал участие в исследовании, Sporza, добавив, что аргентинец обошёл Роналду со значением 1,21 за игру. Португалец забивает значительно меньше — 0,61.
Специалисты посчитали, что Месси является исключительным футболистом, который имеет очень большое количество действий с мячом.
Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду снял с себя серебряную медаль за Суперкубок Италии сразу после награждения, ранее писал NEWS.ru.