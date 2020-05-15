Сульшер сравнил футболиста «Манчестер Юнайтед» Санчеса с диваном

https://static.news.ru/photo/60e61130-ae32-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Алексис Санчес Фото: Nayra Halm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер использовал необычную метафору по отношению к нападающему английском команды Алексису Санчесу.

Специалист отметил, что Санчес должен бороться за место в составе, и подчеркнул важность каждого футболиста для успеха команды.

Иногда, когда вы решаете украсить свою гостиную, вы покупаете новый стул или хороший диван, но он может не вписыватьсяв общий интерьер комнаты, — сказал Сульшер, которого цитирует The Star, о Санчесе.

При этом он также отметил, что в клубе сосредоточены на успешном завершении сезона.

Чемпионат Англии по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей, с соблюдением всех требований безопасности. Турнир был приостановлен 13 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что восьмое по счёту тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) на коронавирус выявило два случая заболевания в двух командах.