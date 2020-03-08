В матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Спартак» на своём поле уступил (0:1) футбольному клубу «Краснодар». После окончания встречи молодой воспитанник краснодарской футбольной академии Магомед-Шапи Сулейманов, вышедший на замену в начале второго тайма, обстоятельно пообщался с журналистами, ответив не только на футбольные вопросы.

«Роль джокера в клубе меня не устраивает»

— В нашем плане на игру не было ничего необычного — мы собирались атаковать и прессинговать. Возможно, в первом тайме у нас это получалось чуть хуже, но после перерыва появились свободные зоны, игра пошла открытая и интересная. Что касается эпизода с пенальти в ворота «Спартака», считаю, он был чистый, не вызывал никаких сомнений. Мы его реализовали и затем играли больше от обороны и на контратаках.

— В матчах после зимней паузы вы пока не попадаете в основной состав, выходите только на замену. Как вам такая роль?

— В клубе знают, что меня такое положение дел не устраивает. Но я стараюсь доказать, что достоин места в «основе», и надеюсь, что уже в следующем матче буду играть в стартовом составе «Краснодара».

— Как вам объясняют то, что вы пока не проходите в основной состав?

— Есть руководство клуба, тренерский штаб. У них есть мнение, что я, выходя на замену, более эффективен. Но я сам себе и всем уже доказывал, что ничем не хуже, не слабее других футболистов в команде. Поэтому буду выходить на каждый матч и доказывать, что могу играть с первых минут.

— Но на данный момент получается, у вас сейчас роль своеобразного джокера?

— Это так, но она меня не устраивает. Об этом все знают, в том числе и руководство клуба. Я общался на эту тему со всеми, у меня есть своя позиция.

— Осознаёте, что если не играть матчи РПЛ целиком, то можно оказаться вне состава сборной России на предстоящем чемпионате Европы? Или об этом турнире вы пока не думаете?

— Мне пока некогда думать о Евро-2020. В роли запасного, выходящего на замену, я провёл сезон-2018/19, и тогда был всем доволен. Но в нынешнем сезоне я уже доказал, и вы это видели, что могу играть больше, с первых минут матча. Поэтому меня такая роль не устраивает. Если бы я был объективно слабее кого-то в команде, и слова бы не сказал.

— Физически вы готовы выдерживать все 90 минут матча?

— Осенью сколько я уже играл матчей подряд по 90 минут, когда «Краснодар» проводил по три матча за неделю! И всё выдерживал. Почему же сейчас, когда мы играем один матч в неделю, я не буду выдерживать?

— Психологически есть ощущение, что прибавляете от игры к игре?

— Я знаю, что прибавляю. И все в клубе говорят об этом. Главное, что сам чувствую это.

«Судья сказал мне, чтобы я спокойно лежал дальше»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы много разговаривали с судьёй, когда спартаковец Роман Зобнин уже в компенсированное время второго тайма получил вторую жёлтую карточку. Посчитали, что игрок «красно-белых» действительно заслужил удаление?

— Я с арбитром не разговаривал — в этот момент лежал на газоне после нарушения правил против меня, Капитан «Спартака» Георгий Джикия подошёл и начал меня поднимать. Я сказал рефери: «Зачем он меня трогает?» Судья в этот момент начал показывать Зобнину вторую жёлтую карточку и сказал мне, чтобы я спокойно лежал дальше.

— Какие эмоции вызвали у вас споры соперника с судьёй?

— Если честно, я такой человек, что говорю то, что вижу. Но сегодня было адекватное судейство.

— В концовке матча футболисты «Краснодара» часто падали на газон и долго не вставали. Спартаковские болельщики встречали такие действия свистом. Действительно столкновения с игроками соперника были болезненными или вы просто тянули время?

— У Ари, например, и до этого болели икроножные мышцы. Но это футбол — вы же знаете, что было бы такое же поведение со стороны соперника, если бы в счёте вёл «Спартак». В других командах разве так не делают? Во всех матчах, где команда ведёт в счете, она тянет время, чтобы сбить натиск соперника.

— Как вам игралось на стадионе «Спартака» в такой атмосфере?

— У «Спартака» всегда хорошая поддержка, фанаты «красно-белых» — одни из лучших болельщиков в стране. На этой арене хорошая обстановка, приятно играть, потому что футбол — для зрителей. Но, конечно, радости сегодня спартаковские болельщики не получили.

— Сначала вы сказали о недовольстве своей ролью в команде, а следом сделали реверанс в адрес спартаковских болельщиков. После этого поклонники «Краснодара» ненароком подумают, что вы задумались о переходе в «Спартак»...

— Нет-нет! Я не знаю, как сложится жизнь и моя карьера, и не хочу говорить, что когда-нибудь не окажусь в «Спартаке» или где-то ещё. Но в России я бы хотел играть только за «Краснодар». Просто я имел в виду, что фанаты «Спартака» очень круто поддерживают команду, и за таких болельщиков надо биться. Думаю, «красно-белые» это и делают.

«Чуть-чуть Тони вывел Хабиба из себя, но всё будет отлично»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— За чемпионство с «Зенитом» ваша команда ещё может побороться?

— Будем биться до конца. Ведь «Зенит» ещё не выиграл чемпионат, и пока есть шансы, мы все будем бороться. Всё ещё впереди.

— Вы общаетесь с Иваном Игнатьевым, который в зимнюю паузу в чемпионате перешёл из «Краснодара» в казанский «Рубин»? Какое у него настроение, учитывая, что «Рубин» близок к вылету из премьер-лиги?

— Да, мы общаемся. Будем надеяться, что у них турнирное положение выправится. У «Рубина» ещё есть много матчей для этого.

— А с Фёдором Смоловым, уехавшим играть за испанскую «Сельту», поддерживаете связь?

— Нет.

— Но смотрите его матчи по телевизору?

— Конечно, стараюсь смотреть все игры Фёдора за «Сельту». Мне это интересно.

— Забьёт ли Смолов кому-то ещё в испанской Ла лиге, кроме мадридского «Реала»?

— Думаю, что да, забьёт.

— Вы бы решились уехать в команду, которая борется за выживание в европейском топ-чемпионате? Или лучше оставаться в России и стараться выиграть чемпионство в РПЛ?

— Честно говоря, не знаю. Я только начинаю свою карьеру. Конечно, у меня есть желание поиграть в Европе. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, у меня получится там заиграть.

— За границу лучше уезжать в молодые годы или когда возраст уже под 30 лет?

— Конечно, лучше молодым — тогда ты сможешь быстрее прибавлять. Федя поехал в более зрелом возрасте, у него была какая-то мечта. Но мы знаем, что некоторое время назад он мог оказаться в дортмундской «Боруссии» или английском «Вест Хэме». Эти клубы посильнее, чем «Сельта».

— Вы обычно не даёте такие большие интервью после матчей. Почему сегодня решили высказаться? Надо заметить, у вас хорошо получается.

— Иногда надо общаться с прессой, но я не любитель давать интервью. Предпочитаю спокойно пройти мимо журналистов. Я сам обычно анализирую свою игру, она ещё пару дней в голове будет крутиться.

— Напоследок нефутбольный вопрос: вы смотрели дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в преддверии их боя?

— Конечно, смотрел, и, естественно, я болею за Хабиба. Чуть-чуть Тони его вывел из себя. Но, думаю, всё было отлично. Теперь с нетерпением ждём боя.