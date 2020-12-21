Арбитра матча «Сочи» — «Спартак» заметили в кафе с представителями хозяев

Арбитра матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игоря Панина отстранят от работы на неопределённый срок. Причиной послужило то, что через несколько часов после игры в Сочи судью заметили в одном из отелей города в компании представителей местного футбольного клуба распивающим алкогольные напитки.
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Матч между «Сочи» и московским «Спартаком» прошёл 12 декабря. Встреча завершилась поражением «красно-белых», по её окончании у московской команды возникли вопросы по решениям судьи. Позже ЭСК РФС поддержала все спорные решения арбитра в матче.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал итоги судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.