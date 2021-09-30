«Судья помог «Спартаку»: Мостовой о победе московской команды над «Наполи»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru прокомментировал победу «красно-белых» над «Наполи». Подопечные Руя Витории на выезде одолели неаполитанцев со счётом 3:2.

Я думал, что «Спартаку» будет непросто. Но я до игры говорил, что, скорее всего, со стороны «Наполи» будет недооценка соперника. Ключевой момент игры — удаление футболиста «Наполи». Этого удаления не должно было быть. Максимум жёлтая карточка. Судья помог немножко «Спартаку». А «красно-белые» не упустили свой шанс и воспользовались ошибкой, — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист оценил шансы выхода команды из группы после победы над итальянским клубом.

Рано ещё говорить о выходе из группы. Видно же, что «Спартак» выиграл с натяжкой. Так сложилась ситуация. Важно обратить внимание на то, что «Легия» обыграла «Лестер». Теперь «Спартаку» предстоят два тяжелейших матча против англичан, — заключил он.

Соперниками «Спартака» и «Наполи» в группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити». В первом туре «красно-белые» уступили «Легии» со счётом 0:1. После двух туров команда имеет три очка в активе.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал нынешнюю команду «красно-белых» в преддверии матча Лиги Европы с «Наполи».