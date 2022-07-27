Судья ошибочно не удалил Соболева в матче «Спартак» — «Краснодар» ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Спартак» — «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Игрок ФК «Краснодар» Вячеслав Якимов и игрок ФК «Спартак» Александр Соболев (справа) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Спартак» (Москва)

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча «Краснодар» — «Спартак» Кирилла Левникова не удалять нападающего гостей Александра Соболева, сообщается на сайте организации. Встреча закончилась крупной победой красно-белых — 4:1.

На 32-й минуте матча в борьбе за верховой мяч Соболев ударил локтем по лицу защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова. Большинство членов комиссии расценили действие нападающего как «безрассудное». В заявлении отмечается, что при борьбе за мяч футболист не думал о безопасности соперника. За этот эпизод он должен был получить предупреждение от арбитра. Так как на тот момент у Александра уже была одна желтая карточка, то за удар локтем он должен был покинуть поле.

В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома примет «Оренбург». Встреча состоится 31 июля.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров клуба. Управлять командой будет вице-президент и владелец акций ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.