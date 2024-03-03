Судья лишил «Реал» победы над «Валенсией», завершив матч за секунду до гола Судья завершил матч с «Валенсией» за секунды до гола «Реала»

Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч «Реала» с «Валенсией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу завершился со счетом 2:2 за несколько секунд до того, как полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем забил гол в ворота хозяев. В «Реале» назвали решение арбитра Хесуса Хиля Мансано беспрецедентным, обвинив его в том, что он помешал им победить, сообщила пресс-служба клуба.

В последнюю секунду беспрецедентное судейское решение Хиля Мансано помешало «Реалу» одержать победу над «Валенсией» на «Месталье», — заявили в клубе.

Игра прошла в Валенсии. Беллингем не согласился с решением арбитра, не засчитавшего гол, и в итоге получил красную карточку. Судья записал в протоколе, что футболист подошел к нему «с агрессией и криками». Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что это не было оскорблением. По его словам, игрок вел себя так, как это обычно бывает в таких случаях.

Исход матча не помешал «Реалу» сохранить лидерство в чемпионате Испании. Между тем «Валенсия» занимает в турнирной таблице девятое место.

Ранее российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали за нецензурные высказывания в адрес судьи. Спортсмен выругался на рефери в ходе полуфинального матча в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика.