Судья против России: команда Черчесова впервые проиграла в Лиге наций

В последние годы для национальной команды России противостояния со сборной Турции стали сродни старой доброй традиции. За неполную пятилетку они встречались аж пять раз — два матча завершились в пользу подопечных Станислава Черчесова и трижды команды сыграли вничью. Однако на этот раз сборная России не имела права ограничиваться очередным ничейным результатом — на кону было первое место в 3-й группе лиги B. Видимо, понимая всю важность встречи, банда Черчесова начала активную игру, но удаление защитника Андрея Семёнова и пенальти во втором тайме предопределили всё — Россия не смогла обыграть турок. Что произошло в Стамбуле, рассказывает NEWS.ru.

Сборная России со стартовых минут взяла мяч под свой контроль и начала активно прессинговать хозяев. В первой десятиминутке было создано два опасных момента в штрафной сборной Турции. Сначала, на седьмой минуте, после удара с разворота в исполнении Дениса Черышева мяч пролетел рядом со штангой, затем возможность отличиться была у Антона Заболотного. 10-й номер сборной достал кросс с фланга и нанёс удар головой. Мяч чуть было не залетел в девятку ворот. Но недолго пришлось грустить Заболотному и остальным игрокам сборной. Следующая атака россиян наконец привела к взятию ворот. Случилось это следующим образом: Алексей Миранчук, отобрав мяч на фланге, отдал пас Далеру Кузяеву. Тот ушёл от двух соперников и прострелил в центр штрафной, где его дожидался Черышев. Денис, подставив ногу, переправил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Впрочем, давление со стороны россиян турок нисколько не смутило. Сразу после забитого гола стали возникать проходы в штрафную Маринато Гильерме. И если поначалу подопечные Черчесова справлялись с натиском, то ближе к середине тайма стали всё чаще терять концентрацию и допускать ошибки на ровном месте, что в итоге вылилось в очень серьёзные последствия.

EPA/SEDAT SUNA/ТАСС

На 24-й минуте встречи Магомед Оздоев сделал небрежную передачу назад. Андрей Семёнов, который бросился исправлять ошибку партнёра, не придумал более эффективного способа, чем схватить за футболку Джека Тосуна в штрафной. Судья среагировал на это действие красной карточкой.

Однако беда, как известно, не приходит одна. Через несколько минут после удаления Семёнова турки сравняли счёт в матче. На передачу Дженгиза Ундер во вратарскую среагировал Кенан Караман. Турецкий нападающий ударом головой направил мяч в сетку ворот.

Не прошло и пяти минут с этого момента, как турки в очередной раз отметились взятием ворот российской команды. На этот раз отличился Ундер. Турецкий полузащитник спокойно принял передачу от Айхана и аккуратно отправил мяч в дальний угол ворот — 2:1. Так турки вырвались вперёд.

К 30-й минуте от стартового преимущества России не осталось и следа...

Второй тайм стал продолжением перформанса сборной Турции. На 50-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота России после столкновения Озана Туфана и Далера Кузяева в штрафной. Хоть 23-й номер сборной играл в мяч (это было видно на повторе), судья расценил этот эпизод как нарушение (VAR в этой игре не было). Джек Тосун спокойно реализовал одиннадцатиметровый — 3:1.

Михаил Шапаев/РИА Новости

Впрочем, Кузяев быстро исправился после своей возможной ошибки. Вячеслав Караваев ускорился по правому флангу, дошёл до лицевой и сделал пас в штрафную, Кузяеву оставалось только замкнуть передачу. И он прекрасно справился с этой задачей. Своим голом игрок вернул сборной России надежду на ничью.

Стоит признать, что к концу встречи у обеих команд было равное количество возможностей отметиться очередным голом. Но этого не произошло. Турки дотерпели и добились важной для себя победы. А Россия тем временем, скорее всего, потеряла первую строчку в 3-й группе лиги B. Вряд ли венгры, идущие на второй позиции, не смогут одолеть сербов.