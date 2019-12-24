https://static.news.ru/photo/3340db8c-2667-11ea-ac5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) в скором времени даст оценку работе руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

В конце декабря — начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа. Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение, — цитирует главу РФС Александра Дюкова ТАСС.

Дюков также отметил, что следующее заседание исполкома запланировано на февраль, однако при необходимости может быть перенесено на январь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФС не планирует приглашать иностранных арбитров для работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).