«Стыдили за то, что я русский»: покинувший Чехию футболист об отношении

Российский футболист Евгений Назаров, покинувший чешский «Богемианс-1905» после начала спецоперации на Украине, рассказал об отношении к себе в Чехии. Он заявил, что его пытались пристыдить за то, что он русский. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Мы подали документы на получение рабочей визы, рассмотрение длится около месяца. И в этот период началась спецоперация. Мне кажется, что в ближайшие два дня после начала уже пошли слухи о том, чтобы русских спортсменов не было в стране, — сказал Назаров.

Он добавил, что отказался надевать жёлтую майку в поддержку Украины. В соцсетях ему писали, что ему должно быть стыдно за то, что он русский. По словам футболиста, в Чехии все отделения Сбербанка были облиты искусственной кровью, везде были украинские флаги, даже на машинах.

Ранее 8 апреля нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи рассказал о любви к Путину в Африке.