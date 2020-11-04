«Зенит» прервал серию неудач в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» на домашней арене встретился с итальянским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. И, на удивление, не ударил лицом в грязь, закончив матч со счётом 1:1. NEWS.ru рассказывает, как команде Сергея Семака удалось вытерпеть приезд Симоне Индзаги, поразить ворота соперника, но упустить такую нужную победу.

Надо понимать, что «сине-бело-голубым» досталась уж очень увлекательная, но не самая сильная группа ввиду последних коронавирусных ситуаций. Правда, последнее место после двух туров и ноль очков вызывали не только удивление, но и ироничный смех: как так, чуть ли не лучшая команда Российской премьер-лиги с топовыми игроками в составе не может вырвать ничью с коллективами, ослабленными кадровыми потерями из-за вируса. А уж после домашнего поражения от «Брюгге» (у которого особенно всё было плохо из-за COVID-19) со счётом 1:2 хотелось закрыть лицо руками, стереть память и не смотреть это вновь. С «Боруссией» же российский клуб за весь матч нанёс лишь четыре удара по воротам и ни разу в створ. И тут можно кричать, что дортмундцы — это совершенно другой уровень, но смешно даже подумать об этом, учитывая, опять же, отличный состав петербуржцев. Если вспомнить детали той встречи, то и счёт выглядит справедливым (0:2), и сама игра гостей не впечатлила. Так что третий матч, который никак нельзя было проигрывать, болельщики ожидали с неким неприятным волнением.

«Лацио» продолжает переживать дикую волну коронавируса. Часть лидеров хоть и успели вернуться в строй и даже немного помогли партнёрам во внутреннем чемпионате, как Чиро Иммобиле, который внёс свой вклад в победу над «Торино» (4:3), тем не менее на общем фоне команда выглядит далеко не стабильно. У «Зенита» же таких проблем, к счастью, нет. Да, сложный график, да, слишком частые игры, но они происходят сейчас во всём мире. «Зенит» не исключение из правил, а лишь часть общей игры.

fc-zenit.ru

С первых минут гости решили, что устроят из команды Семака отбивную, ведя по ударам к середине первого тайма 5:2 и 1:0 — по ударам в створ ворот. Однако статистика, как известно, — самая большая ложь. Уже на 30-й минуте после навеса с фланга нападающий «Зенита» Артём Дзюба сделал скидку на Далера Кузяева, который вернул мяч обладателю, а форвард, в свою очередь, головой перевёл его на Ерохина. Александр момент не упустил и точно пробил в ворота, открыв счёт. В оставшееся время до перерыва хозяева отошли назад и отдали инициативу «Лацио», но не допустили ошибок.

Вторая сорокапятиминутка началась активно. Судя по всему, Сергей Богданович провёл неплохую воспитательную беседу — его команда стала чаще отбирать мячи, появляться на чужой половине штрафной, пытаться нанести опасные удары. Всё это вселяло надежду на успешное окончание игры ровно до 82-й минуты, когда центральный защитник Франческо Ачерби прострелил с левого фланга, защитник «Зенита» Деян Ловрен поскользнулся, а Фелипе Кайседо опередил Ярослава Ракицкого и точно попал в ближний угол ворот Михаила Кержакова. Жаль, победа была так близка.

«Зенит», однако, до финального свистка просто поражал, показывая, пожалуй, свою лучшую игру за последние несколько недель, но добавленное время в четыре минуты показало, что сил практически не оказалось. При этом стоит отметить, на третьей минуте дополнительного времени «Зениту» всё-таки удалось вырваться вперёд. Правда, гол был забит из офсайда.

Что ж, второй российский коллектив на этой неделе сыграл вничью. Чуть-чуть не повезло. Матч действительно получился крайне зрелищным.