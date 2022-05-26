Страсти по толчку: как вратарь «Химок» вляпался в скандал Илья Лантратов атаковал болл-боя в матче за право остаться в РПЛ и рискует получить дисквалификацию

Илья Лантратов / Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сезон в российском футболе завершается переходными матчами, в которых третья и четвёртая команды ФНЛ пытаются отвоевать путевки в элиту у 13-го и 14-го клубов РПЛ. «СКА-Хабаровск» в первом матче дома взял верх над «Химками», но поединок запомнится не яркой игрой, а поступком вратаря подмосковной команды Ильи Лантратова, который в концовке матча атаковал местного болл-боя, слишком долго подававшего мяч. Рассказываем подробнее о случившемся и рассуждаем о последствиях.

К нам с мячом

Первая встреча команд прошла 25 мая в Хабаровске. Выезды на Дальний Восток традиционно считаются сложными для команд из центральной части России и «Химки» в очередной раз это подтвердили. У команды мало что получилось на поле, а судьбу встречи решил гол с углового в начале матча в исполнении хозяев. После этого «СКА-Хабаровск» закрылся и, несмотря на все старания гостей, сохранил победный для себя счёт.

Довести матч до положительного результата хозяевам помогали все присутствующие на стадионе, в том числе и болл-бои, которые по старой традиции являются воспитанниками местной футбольной школы. После одной из атак хабаровчан по истечении часа игры Лантратов хотел побыстрее возобновить матч, но не увидел перед собой мяча. Вратарь перепрыгнул через ограждения и грубо обратился к болл-боям, которые нехотя отдали ему мяч. Досталось парням и от защитника химчан Гии Грагалавы, который тут же получил жёлтую карточку.

Однако через несколько минут парни повторили свой трюк и отказались быстро подавать мяч Лантратову. Вратарь рассвирепел, снова перепрыгнул через ограждения и силой забрал мяч, попутно оттолкнув болл-боя. Парень, которому на вид было лет 15-16, картинно упал на беговую дорожку и в лучших традициях Неймара принялся изображать страшные страдания. Запасные хабаровчан подняли болл-боя, попутно бурно выражая недовольство действиями Лантратова. Судьи на инцидент никак не отреагировали.

Матч так и завершился минимальной победой «СКА-Хабаровска», но судьба места в РПЛ решится 28 мая в Химках. Там местный клуб постарается сделать всё, чтобы удержаться в элитном дивизионе.

Ворота под угрозой

Лантратов решил не брать пример с волейбольного тренера-расиста Андрея Воронкова и решил оперативно сгладить последствия своих действий. Вратарь сначала подошёл к пострадавшему болл-бою и извинился сразу после финального свистка прямо на поле, а затем пообщался с парнем в подтрибунном помещении. Голкипер даже сделал с ним совместную фотографию и подарил свою футболку. Казалось бы, вот он хэппи-энд.

vk.com/fckhimki_official

Бывший судья Игорь Федотов в интервью «Чемпионат.com» рассказал, что Лантратов избежал удаления только из-за высокого статуса матча, так как арбитры не решились на жёсткие санкции в столь судьбоносном противостоянии. В рядовом матче чемпионата, по мнению рефери, вратарь увидел бы перед собой красную карточку. При этом Федотов допустил, что история будет иметь продолжение.

Это предположение очень скоро подтвердил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, который допустил санкции не только в отношении Лантратова, но и Григалавы.

КДК РФС запросил все необходимые документы официальных лиц, включая рапорты от главного арбитра и VAR. После изучения всех материалов будет принято решение о вынесении эпизодов во втором тайме на заседание КДК, — заявил Григорьянц.

При этом член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил поведение Лантратова после матча и посчитал конфликт исчерпанным. По его мнению, вратаря нужно понять и простить, так как болл-бой принял извинения.

С Созиным трудно не согласиться: Лантратов действительно погорячился, но повёл себя по-мужски и оперативно извинился. Такое поведение обязательно нужно поощрять, тем более явной агрессии со стороны вратаря не было, а болл-бой падал слишком картинно. Хотя комментатора Дмитрия Губерниева это не смутило: для Лантратова он потребовал чуть ли ни уголовного дела. В любом случае, мяч теперь на стороне чиновников в РФС.