Страшное счастье: Месси разрушил жизнь маленькому фанату и его семье

В спортивном мире довольно часто происходят умиляющие болельщиков вещи. То капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит мастер-классы, где показывает свои фирменные броски, а затем жертвует деньги на развитие спорта, то нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду оплачивает лечение 370 пострадавших от лесных пожаров в Португалии и просто финансово помогает детям. Таких историй действительно много. NEWS.ru вспоминает, как в 2016 году форвард «Барселоны» Лионель Месси осуществил мечту афганского мальчика, только вот развитие этой истории оказалось со знаком минус.

На дворе начало декабря 2016-го. Муртаз Ахмади, которому на тот момент было пять лет, был запечатлён старшим братом на фото в «майке» кумира. Правда, семья жила настолько бедно, что футболка была сделана из пластикового пакета, а фамилия и номер Лионеля Месси были выведены маркером.

Эта фотография «взорвала» Сеть и очень быстро стала вирусной. Естественно, она дошла до самого аргентинца. Вскоре семья Муртаза получила две посылки от игрока, в которых находился футбольный мяч и несколько подписанных маек сборной Аргентины.

Мы думали, что Месси поступит так же, как Роналду (будет помогать ребёнку материально). Мы поехали в Доху, чтобы Месси мог что-то сделать для него, но он ничего не сделал для Муртаза, — сказал отец мальчика Ареф Ахмади в одном из интервью.

А уже 13 декабря 2016-го «Барселона» приехала в Доху (Катар) на товарищескую встречу против местного «Аль-Ахли». Федерация футбола Афганистана привезла Муртаза туда же, чтобы тот смог выйти со своим кумиром на поле. Всё это было похоже на сказку для ребёнка: он держал за руку любимого футболиста, затем утонул в его объятиях, нанёс первый удар по мячу и совершенно не хотел уходить с поля, так что провожал его Лео.

Nikku/Xinhua/Global Look Press

Смотришь и не можешь не прослезиться от умиления. Но оно пропадает с лица, когда узнаёшь, как затем разворачивались события. С этого момента счастье быстро обрело форму ада. Соседи посчитали, что ненадолго прославившаяся семья озолотилась, о чём 2 февраля рассказало издание Bleacher Report.

Ареф Ахмади признался, что после таких подарков для сына всю семью начали преследовать, а в дом зачастили «гости», которых принято называть «местными авторитетами». Сначала они намекали на свою денежную долю, затем присылали письма с угрозами, но вишенкой на торте стали намерения похитить ребёнка для получения неплохого выкупа. Все объяснения, что денег нет, были бессмысленны.

Муртаз Ахмади AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

У главы семьи остался единственный путь спасения — обратиться за помощью в иностранные посольства с просьбой о политическом убежище, в котором, конечно, было отказано. Старший брат Хумаюн подтвердил, что с тех пор как Муртаза познакомился с Месси, люди стали испытывать чувство зависти.

Все считают, что Месси дарит нам деньги, много денег, считают, что он нас спонсирует. Но это не так — Лионель просто подарил две майки и мяч. Это был прекрасный жест с его стороны. Но мы очень боимся, что Муртаза похитят и потребуют огромный выкуп. Из-за этого мы не пускали его в школу последние два года. Всё ради безопасности, — поделился он.

Впоследствии семья отправилась к родственникам в Кабул из-за череды терактов в районе Джагори в провинции Газни. Несмотря на все страдания, мальчик остался верен любимой звезде. Пару месяцев назад они вернулись в Джагори. Но надолго ли?

Есть мечты, которым лучше никогда не сбываться. Это правда. И эта, возможно, одна из них.