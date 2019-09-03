Календарь перевернули, 3 сентября наступило. Что это значит? Значит, что летнее трансферное окно в российском футболе закрыто. Клубы далее проследуют без остановок до зимнего перерыва с теми, кто есть у них на сегодня. Купить больше никого нельзя. Можно взять свободного агента, но это уже будет исключение из правил. Поэтому выводы о степени успеха наших клубов на рынке мы делаем уже сегодня.

Завершившаяся трансферная кампания для Российской премьер-лиги (РПЛ) стала, пожалуй, самой весёлой за последние несколько лет. Всё это напоминало броуновское движение. Во-первых, на такую активность повлияли финансовые возможности клубов, которые, очевидно, возросли. Во-вторых, повлияла близость введения нового лимита на легионеров, который будет ужесточен уже со следующего сезона. В совокупности эти факторы повлияли на серьезнейшую активность клубов на рынке.

По ходу трансферного окна клубы РПЛ потратили 234 миллиона евро. Столько денег в России не тратили в течение последних шести лет. В последний раз с большей суммой клубы РПЛ расстались в сезоне 2013/2014 — то есть аккурат перед экономическим кризисом. При этом стоит отметить серьезную дифференциацию в возможностях клубов РПЛ. Большую часть из этих 234 миллионов потратили клубы, которые по итогам прошлого сезона заняли первые пять мест, и московское «Динамо», заручившееся поддержкой банка ВТБ.

Больше всего потратил петербургский «Зенит» — €66,7 миллионов. Больше половины от обозначенной суммы — 40 миллионов — «Зенит» потратил на одного единственного бразильца Малкома, который перешёл к «сине-бело-голубым» напрямую из «Барселоны». На втором месте по сумме трат оказался «Спартак» — €42 миллиона. Всего же итоговая сумма вложений клубов РПЛ по итогам летнего трансферного окна уступила только пяти топовым лигам — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Малком Сергей Лантюхов/News.ru

На наш взгляд, есть три клуба, болельщики которых могут быть довольны прошедшей трансферной кампанией. Это «Зенит», «Спартак» и «Рубин». Менеджеры «Зенита» делали точечные приобретения, параллельно существенно разгружая зарплатную ведомость за счёт трансферов на выход. В команду пришли шесть футболистов — от арендованного защитника «Порту» Осорио, до 40-миллионного полноценного трансфера Малкома. При этом покинули «Зенит» сразу 19 человек, 8 из которых «оптом» отправились в «Сочи». В итоге, к первым числам осени в «Зените» определились с основной обоймой игроков, на которых и будет сделана ставка в насыщенном сезоне с учетом участия в Лиге чемпионов.

Менеджеры «Спартака» этим летом занимались, по сути, формированием новой команды. По факту команду покинули 13 человек, часть которых были арендованы. При этом Зе Луиш, Ханни, Фернандо и Луис Адриано своим уходом позволили «Спартаку» существенно пополнить бюджет, который следом был отправлен на усиление состава. Именно благодаря массовой распродаже футболистов, часть из которых потеряли былую мотивацию, новый гендиректор клуба Томас Цорн смог привезти в Москву чемпиона мира Шюррле, молодого голландца Тила, шведа Ларссона и чеха Крала. Тил при этом вошел в историю, как самое дорогое приобретение «Спартака» — за него отдали АЗ 18 миллионов евро.

Почему «Рубин» относим к категории преуспевших наряду с «Зенитом» и «Спартаком»? Потому что после ухода из клуба Курбана Бердыева «Рубин» за короткий отрезок времени фактически нужно было выстроить заново. И делать это предстояло едва ли не с нуля. И в Казани, очевидно, с этой задачей справились. 17 человек «Рубин» покинули и 17 человек в «Рубин» пришли — потрясающая точность. Дюпин, Марков, Кварацхелия, Давиташвили, Микелтадзе, Кьяртанссон уже за первые месяцы смогли сформировать новый «Рубин». Конечно же, локомотивом проекта выступает молодой тренер —патриот клуба Роман Шаронов. А когда уже в последний момент казанцы усилили команду Ташаевым и Зуевым, стало понятно — «Рубин» сформирован и готов к новым свершениям.

«Краснодар» этим летом тоже здорово вложился в усиление. Очевидно, что Кабелла, Берг, Де Вилена, Нашли, Камболов и другие приобретались ради попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Не получилось. Команда вылетела в Лигу Европы. Этот факт не отменяет достойной селекции «Краснодара». Но, во-первых, на старте сезона «быки» потеряли сразу несколько ключевых футболистов из-за травм, что заставило их «на флажке» взять свободного агента Фернандеша. Во-вторых, команду покинули многолетние лидеры Перейра и Каборе. Их отсутствие существенно сказывается на игре команды, которая еще не перестроилась.

«Динамо», ЦСКА и «Локомотив» провели это трансферное лето довольно-таки неоднозначно. Бело-голубые потратили почти 34 миллиона евро, 20 из которых были отданы за нападающего дортмундской «Боруссии» Филиппа. По идее, Филипп теперь должен тянуть «Динамо». Потянет ли по факту? Это вопрос. Все остальные приобретения «Динамо» выглядят крепкими, но не более того. Это не уровень первой пятерки чемпионата. А зачем тратить такие деньги, если не рассчитывать на еврокубки?

Никола Влашич Сергей Лантюхов/News.ru

ЦСКА не справился с главной задачей — армейцы не приобрели нападающего. Ходили вокруг да около Комличенко, но так и не решились выложить за молодого нападающего чешской «Млады» деньги здесь и сейчас. Зато в аренду приехал молодой и перспективный бразилец Лукас Сантос. Учитывая высокую степень попадания на бразильском рынке армейских селекционеров, Сантос потенциально сможет серьезно усилить линию полузащиты клуба. Главный трансфер ЦСКА — Влашич. Если бы армейцы не смогли приобрести за рекордные для себя деньги хорвата, то окно можно было бы назвать провальным.

«Локомотив» этим летом взял меньше всех футболистов из клубов РПЛ — всего четырех. Мурило на старте сезона разочаровал и потерял место в основе (выходит только в случае необходимости). Живоглядова, как видится, взяли лишь в роли подстраховки для Игнатьева, который выглядит на порядок сильнее новичка. Джорджевичу нужно время на адаптацию — пока Лука удивляет только со знаком «минус». Главное приобретение железнодорожников — Жоау Мариу. Португалец приехал в «Локо» из «Интера» и при определенном стечении обстоятельств может стать одной из звезды РПЛ. Другой вопрос, что из четырех приобретенных «Локо» футболистов, трое — легионеры. С учетом предстоящего ужесточения лимита, шаг этот сомнительный.

Массово закупились «Сочи», «Тамбов» и «Крылья». После восьми туров все три клуба находятся внизу таблицы, что в целом говорит о степени успешности селекции. Индульгенцию здесь можно выписать лишь сочинцам, которые в силу определенных условий формировали команду уже по ходу сезона. Взять 8 человек из «Зенита» разом — это, конечно, не самая креативная идея. Но в целом, такой подход может принести результат, потому что «Зенит» просто так никого к себе не берет. Второй-третий игрок санкт-петербургского клуба вполне может бороться за 5-6 место в РПЛ.

Хуже всех с точки зрения приобретений выступили менеджеры «Уфы». Да, башкирский клуб традиционно уже пополнил бюджет за счет продажи лидеров (Живоглядов, Дивеев, Круговой). Но при этом приобретения «Уфа» сделала откровенно слабые. Потому команду так и лихорадит на старте — могут выиграть у «Зенита», но проиграть «Оренбургу».

В целом же нас с вами ждет очень интересный и насыщенный сезон. И такая веселая трансферная кампания с многомиллионными вложениями дает болельщикам надежду. А как этим потенциалом клубы смогут распорядиться — это уже следующий вопрос, ответ на который мы получим в течение ближайших девяти месяцев.