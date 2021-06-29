Стилист Влад Лисовец назвал самые модные команды футболистов на Евро-2020. Лидерами списка стали сборные Италии, Франции и Украины, пишет «Вечерняя Москва».

По его мнению, форма итальянцев выглядит «сдержанно и очень брутально», благодаря ей в игроках чувствуется элегантность и спортивность.

Лисовец также отметил форму французской команды. Стилист считает, что их красные гетры на тёмно-синем фоне выглядят привлекательно, в целом создаётся некий детский образ, на который приятно смотреть.

Форма украинцев, хоть и не продумана с точки зрения стиля, но зато запоминается зрителю.

Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил Лисовец.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил сборной Украины оставить лозунг «Героям слава!» на форме, в которой команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы — 2020.