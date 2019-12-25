https://static.news.ru/photo/b89bcb7a-27bb-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новым начальником футбольного клуба ЦСКА (Москва) станет Александр Стельмах, который сменит на этом посту Сергея Якунчикова.

Как сообщает РИА Новости, после игры с «Краснодаром» внутри клуба был грандиозный скандал из-за судейства игры и виноватым «назначили» начальника команды.

Якунчиков начал работу в ЦСКА с 2004 года сначала администратором, а потом стал начальником команды, сменив в 2009 году как раз Стельмаха.

Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова и запретил Гинеру в течение трёх месяцев заниматься любой деятельностью в футболе, писал NEWS.ru.