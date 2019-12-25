Новым начальником футбольного клуба ЦСКА (Москва) станет Александр Стельмах, который сменит на этом посту Сергея Якунчикова.
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Якунчиков начал работу в ЦСКА с 2004 года сначала администратором, а потом стал начальником команды, сменив в 2009 году как раз Стельмаха.
Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова и запретил Гинеру в течение трёх месяцев заниматься любой деятельностью в футболе, писал NEWS.ru.
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