Стеклянный Пеле покорил пользователей Сети

Фото: Rodolfo Buhrer/Global Look Press

Пользователей Сети привлекли ролики с фанатом сборной Бразилии по футболу, который явился на матч с командой из Хорватии в костюме «стеклянного» футболиста Пеле. На кадрах видно, что все его одеяние и кубок мира выполнены из стеклянных и пластиковых треугольников. Большинство пользователей Twitter похвалили болельщика за находчивость.

Один из самых крутых футбольных костюмов всех времен, — написала подписчица канала World Cup Updates.

Комментатор канала Football Away Days, в свою очередь, подчеркнул, что если на стеклянного Пеле смотреть дольше двух минут, то можно сойти с ума.

Несмотря на то что фанат посетил матч Бразилии и Хорватии в таком запоминающемся костюме и зарядил эмоциями зрителей, сборная Бразилии все же уступила и вылетела из турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в овертайме команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти европейцы были точнее — 4:2. В результате поражения главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите ушел в отставку.

После проигрыша Бразилии на чемпионате мира по футболу в в городе Барретуш, штат Сан-Паулу, произошел конфликт со стрельбой. Он начался в торговом центре вскоре после завершения игры и в результате перерос в массовую драку. Она продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой. От огнестрельного ранения погибла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.