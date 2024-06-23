Букмекеры обвалили ставки на матч Словакии и Румынии на чемпионате Европы

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Румынские болельщики

Букмекеры обвалили ставки на результат футбольного мачта Словакии и Румынии на Евро-2024, информирует РБК. Игра с высокой долей вероятности может завершиться вничью, что выведет обе команды из группы Е. Коэффициент на эту ставку в матче чемпионата Европы по футболу снизился до рекордного значения.

На ничью букмекеры ставят 2,05. При ставке 100 рублей выигрыш составит 205. Кто-то дает на этот результат 2,08, а другая контора — 2,15. Такие коэффициенты на ничью стали самыми низкими на Евро-2024. У некоторых букмекеров он вовсе достигает 1,78.

В преддверии последнего круга группового раунда у всех команд квартета Е, где, помимо Словакии и Румынии, играют Украина и Бельгия, набралось по три очка. Такое происходит впервые в истории чемпионата. Ничья между Словакией и Румынией выведет обе команды в 1/8 финала. Сборные сразятся 26 июня.

Ранее появились подробности матча Португалия — Турция в Дортмунде. Сборные сыграли со счетом 3:0 в пользу первой. первый гол забил португалец Бернарду Силва на 21-й минуте матча. Затем очко соперникам принес турок Самет Акайдын, забив мяч в собственные ворота. Бруну Фернандеш забил финальный гол на 56-й минуте игры.