Старикам тут не место: почему Бердыев не должен быть в сборной

В СМИ появилась информация об интересе Российского футбольного союза (РФС) к Курбану Бердыеву. Именно 68-летний специалист может возглавить национальную команду после отставки Станислава Черчесова. Объясняем, почему эта кандидатура, при всём уважении к Курбану Бекиевичу, раза в два хуже «усов надежды».

Нет практики уже два года

Курбан Бердыев Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бердыев уже два года находится без тренерской практики и постоянной работы. После ухода из казанского «Рубина» в 2019 году он надеялся на солидный контракт с клубом из Российской премьер-лиги (РПЛ), даже общался с «Динамо» и «Ахматом», но до подписания документа дело так и не дошло.

Но тут пенять не на кого. Курбан Бекиевич — отличный тренер, и грозненцы уже готовы были взять специалиста на свой корабль, но тот в последний момент дал заднюю. Сам-то он хотел работать с амбициозной командой. А потом наступила пандемия. Когда он понял, что в РПЛ больше не светит, переехал в Сочи, отдыхал и появлялся на товарищеских матчах местного коллектива.

При этом Бердыева ведь звали работать в клубы. Например, ему регулярно поступали предложения из Казахстана, которые он отклонял. И лишь в мае Курбан Бекиевич согласился стать советником председателя наблюдательного совета «Кайрата». Но это не роль тренера.

Можно сколько угодно ставить в пример его достижения в «Рубине», но надо быть объективным — тренер всегда должен находиться внутри профессии. Как только выпадаешь из системы, пазл потом приходится очень долго собирать. У нашей сборной на это нет времени.

Он никогда не работал под давлением

По факту Бердыев никогда не работал под давлением. Ни в «Ростове», ни в «Рубине» от него не требовали сверхзадач. Но сейчас может получиться абсолютно противоположная история. Он находится в долгом простое, часть его тренерского штаба осталась в «Рубине» и работает с Леонидом Слуцким, несколько других специалистов и вовсе находятся без работы.

Не думают о Бердыеве те же российские клубы, когда речь заходит о поиске нового тренера. Посмотрите на «Спартак». В 2016 году после успешного выступления в «Ростове» Бердыев активно общался с «красно-белыми». Сейчас «Спартак» после ухода Доменико Тедеско даже не смотрел в его сторону. Кстати, именно в этой команде и можно было бы проверить его на прочность. Но Бердыев сам не захотел окунуться в это болото.

Консервативен больше Черчесова

Станислав Черчесов Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Бердыев сейчас может дать сборной? Новые идеи? Привнести свежий взгляд и мысли? Создать какую-то положительную ауру вокруг команды, которая собирается раз в несколько месяцев? Нет же. Курбан Бекиевич — это старая школа. Он не знаменит своей открытостью, а на пресс-конференциях и вовсе приходилось тщательно прислушиваться, потому что казалось, будто специалист отвечает на вопросы журналистов шёпотом, особенно когда работал в «Ростове». В плане медийности он очень тяжёлый, даже более консервативен, чем Черчесов. А к Станиславу Саламовичу, кстати, это было одна из претензий.

Понятно, что за спиной у Бердыева есть классные специалисты, которые пойдут с ним по одному звонку. Это те тренеры, с которыми он давал результат в «Ростове» и «Рубине». С последним клубом, если кто-то забыл, дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Но это клубная практика. Ты видишь команду практически 24/7, знаешь сильные и слабые стороны каждого. Это не сборная. И последний трофей, на секундочку, он завоевал пять лет назад. А второй приход в казанский коллектив закончился неудачей.

Бердыев — опытный тренер с хорошим именем. Но приглашать в национальную команду только за былые заслуги — это неверный шаг. Сборной нужен супермотивированный специалист, который заставит футболистов грызть поле зубами. Такой наставник, который будет жаждать сделать себе имя в сборной.