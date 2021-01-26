Черчесов привился против COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fb1ee64-5fd2-11eb-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку против COVID-19.

Как сообщается, Российский футбольный союз (РФС) планирует предоставить возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию. Сейчас большинство членов команды находятся на сборах. Они получат возможность привиться от COVID-19 после возвращения в Россию.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Якутии Айсен Николаев сделал прививку против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Медицинская процедура проходила в прямом эфире.

Так, трансляция велась в социальных сетях из поликлиники № 5 города Якутска. Вторую дозу препарата Николаев получит 16 февраля.