Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена

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Стамбул примет финал футбольной Лиги чемпионов вместо Мюнхена в 2023 году. Эту информацию передаёт официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным источника, в Мюнхене финал состоится в 2025 году.

Финал Лиги чемпионов по футболу дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году финал отдали Лиссабону, в 2021-м — Порту. Оба раза на перенос повлияла плохая эпидемиологическая ситуация в стране.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубковых турнирах. Запрет вступит в силу с сезона-2021/22.