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Футбол

Стало известно, за что Кокорина могут оштрафовать в «Спартаке»

08:59, 13 декабря 2020
Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Московский «Спартак» может оштрафовать нападающего Александра Кокорина на часть зарплаты, если он не сможет забить в текущем сезоне 10 и более голов, свидетельствует контракт футболиста с «красно-белыми».

Как напоминает «Спорт-Экспресс», получивший доступ к условиям контракта Кокорина, его соглашение с кубом рассчитано на три года. Из-за травмы он пропустит игру с «Сочи» в 18-м туре Российской премьер-лиги.

К настоящему моменту Кокорин успел сыграть восемь матчей, забив в них два мяча с пенальти.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Александр Кокорин спустя два года после скандального инцидента в московском кафе «Кофемания» назвал неожиданными события, последовавшие затем. По его словам, после двух драк «с потерпевшими пожали руки» и было совсем непонятно, когда всё вылилось в суд.

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