Стало известно, сколько Ozon заплатит «Краснодару» за переименование арены РБК: Ozon заплатит «Краснодару» за переименование стадиона 1,8 млрд рублей

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Стадион футбольного клуба «Краснодар» в городе Краснодаре

Маркетплейс Ozon заплатит 1,8 млрд рублей футбольному клубу «Краснодар», сообщает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что деньги пойдут на переименование стадиона команды в «Ozon Арену».

По данным источника, ежегодные выплаты по контракту составят 430−450 млн рублей. Сотрудничество стартовало 18 апреля, а переименование стадиона ожидается к 1 мая.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в Российской премьер-лиге, набрав 55 очков за 25 туров. На втором месте «Зенит», а на третьем — «Спартак».

Ранее «Краснодар» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За «Краснодар» забили Джон Кордоба на 40-й минуте, Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 78-й, а Кевин Ленини укрепил преимущество команды двумя минутами позже.

До этого футболисты «Спартака» обыграли тольяттинский «Акрон» в матче 25-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на самарском стадионе «Солидарность Арена» и закончилась со счетом 3:2. На игре присутствовали 8728 зрителей. От «Спартака» голы забили Тео Бонгонда и Эсекьель Барко, от «Акрона» — Артем Дзюба и Дмитрий Пестряков.