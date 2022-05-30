Стало известно, сколько фанатов с билетами не попало на финал ЛЧ 2700 болельщиков с билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов

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Министр спорта Франции Алели Удеа-Кастера заявила, что почти три тысячи болельщиков с билетами не смогли попасть на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», сообщает RMC Sport. По её словам, правительство обратилось к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой обеспечить компенсацию пострадавшим.

Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Перед игрой тысячи болельщиков постарались проникнуть на игру с фальшивыми билетами. Из-за за этого многие фанаты, которые имели настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен обвинил в беспорядках в Париже перед финалом Лиги чемпионов болельщиков «Ливерпуля». Он также поблагодарил полицию, справившуюся с возникшей ситуацией.