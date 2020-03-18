https://static.news.ru/photo/ee519748-69b2-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты подсчёта финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса.

Известно, что общий доход, которого лишились чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, составляет от €3,45 млрд до €4 млрд, сообщает Yahoo! News.

Самые крупные потери выявлены у Английской премьер-лиги— до €1,35 млрд, из них €800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять €600 млн из-за отмены трансляции, Серия А — €450 млн, Бундеслига — €400 млн, Лига 1 — €200 миллионов.

Подсчёты были совершены до объявления окончательного решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Если, как было предложено, лиги сумеют доиграть внутренние турниры до 30 июня, то потери могут оказаться не столь критичными.

Московский футбольный клуб «Спартак» приостановил тренировки до 26 марта из-за паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса, ранее писал NEWS.ru.