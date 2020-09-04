Определились соперники «Спартака» в Кубке России по футболу

https://static.news.ru/photo/6c7b0d06-ee93-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Енисей» | Красноярск/vk.com

Состоялась жеребьёвка элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2020/21. Текущий обладатель титула петербургский «Зенит» не сыграет в группе из-за новых правил.

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат турнира. С нового сезона введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 и 1/16 финала. На этом этапе команды разделяются на 10 групп по 3 команды. В группы вошли по одному представителю от каждой лиги (Российская премьер лига (РПЛ), Футбольная Национальная лига (ФНЛ), Профессиональная футбольная лига (ПФЛ), которые сыграют между собой по одному матчу.

От высшего дивизиона в данном этапе принимают участие команды, которые не смогли квалифицироваться в еврокубки по итогам предыдущего сезона. Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Следующие за групповым этапом стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф.

Таким образом, в Группу 1 вошли: «Волга» (Ульяновск), «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург). В Группе 2 оказались: «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Спартак» (Москва). Группа 3 состоит из клубов: «Салют-Белгород», «Текстильщик», (Иваново), «Арсенал» (Тула). Группа 4: «Ленинградец» (Ленинградская область), «Чертаново» (Москва), «Уфа». Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки» (Московская область).

В группе 6 встретятся: «Знамя» (Ногинск), «Ахмат» (Грозный), «Шинник» (Ярославль); 7-я группа: «Ротор» (Волгоград), «Крылья Советов» (Самара), «Динамо» (Ставрополь); 8-я группа: «Сочи», «Оренбург», «Звезда» (Пермь); 9-я группа: «СКА Хабаровск», «Рубин» (Казань), «Черноморец» (Новороссийск), 10-я группа: «Тамбов», «Динамо» (Брянск), «Машук КВМ» (Пятигорск).

Кроме того, увеличился призовой фонд. Победитель получит 20 миллионов рублей. Финалист — 5 миллионов. Выход в элитный групповой раунд — 1 миллион, а участники 1/256 и 1/128 за победу в матче — 0,2 миллиона.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где «Ростов» узнал предстоящего соперника, писал NEWS.ru.