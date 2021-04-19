Стало известно решение по работе футбольных арбитров Вилкова и Левникова

https://static.news.ru/photo/c2215a7a-a10e-11eb-a8ff-96000091f725_660.jpg Михаил Вилков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранён от работы на футбольных матчах. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни Российской премьер-лиги (РПЛ), ни Футбольной национальной лиги (ФНЛ), ни Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), — цитирует Хачатурянца « Чемпионат ».

По словам главы комитета, это решение связано с утратой доверия.

Последней игрой Вилкова стала встреча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом», которая завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного коллектива. После матча судью раскритиковали за несколько спорных решений, в том числе удаление игрока «жёлто-синих» Армина Гиговича на 52-й минуте за удар рукой и назначение пенальти на 65-й минуте в ворота гостей.

Кроме того, на два матча отстранён от работы Кирилл Левников, который обсуживал матч «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Причиной решения стало неуведомление о посещении начальника команды Станислава Сухины судейской до и после игры.

Ранее член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0). Команда Марко Николича должна провести один матч на нейтральном поле.