Стало известно, примет ли Промес участие в матче «Спартака» и «Зенита» ФК «Спартак»: Промес пропустит матч с «Зенитом»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Футболист Квинси Промес не примет участия в матче с «Зенитом», сообщили NEWS.ru в пресс-службе футбольного клуба «Спартак». Там уточнили, что спортсмен до сих пор находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Клуб тем не менее оказывает ему все необходимое содействие в разрешении возникших обстоятельств, добавили в пресс-службе. После возвращения в Россию к нему будут применены дисциплинарные меры.

Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры, — говорится в сообщении.

Ранее журналист Дмитрий Егоров сообщил, что суд по делу задержанного в ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса пройдет 4–5 марта. По его словам, футболисту грозит до четырех лет лишения свободы из-за того, что он скрылся с места ДТП. Однако журналист не исключает, что спортсмена просто депортируют.