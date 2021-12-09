Стало известно, при каких раскладах «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартак» гарантирует себе путёвку в плей-офф Лиги Европы по футболу только в случае победы в гостях над польской «Легией» в матче заключительного, шестого тура групповой стадии. В этом случае подопечные Руя Витории наберут десять очков и займут как минимум второе место в квартете С.

В преддверии заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» с семью баллами занимает второе место в группе C, опережая «Наполи» по личным встречам. Лидирует «Лестер» с восемью очками, «Легия» располагается на последней, четвёртой строчке (шесть очков).

Для того чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, «Спартаку» необходимо одолеть «Легию». В этом случае москвичи наберут десять очков и гарантируют себе минимум второе место. При этом они могут занять и первое, если «Наполи» возьмёт верх или отнимет очки у «Лестера».

В случае ничьей с «Легией» «Спартак» гарантирует себе продолжение выступления в еврокубках. Если «Наполи» не сможет обыграть «Лестер», то «красно-белые» сохранят второе место в группе и выйдут в плей-офф Лиги Европы. В противном случае они опустятся на третье место и будут бороться в Лиге конференций.

В случае поражения от «Легии» «Спартак» гарантированно завершает выступление в Лиге Европы. В этом случае ему остаётся надеяться лишь на то, что «Наполи» проиграет «Лестеру». В этом случае «красно-белые» станут третьими и перейдут в Лигу конференций.

Матч заключительного, шестого тура групповой стадии Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком» пройдёт 9 декабря в Варшаве. Начало — в 20:45 мск.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посоветовал футболистам «красно-белых» забыть о прошлых встречах и сосредоточиться на игре шестого тура Лиги Европы с польской «Легией». Итальянский специалист заявил, что верит в выход команды в плей-офф еврокубка.