Стало известно, почему Дзюба пропустит матч с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за травмы колена, сообщает «Чемпионат».

Матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене». Начало — в 14:00. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не попал в заявку на игру.

После 17 туров в РПЛ «Зенит» идёт на первом месте с 37 очками в активе. «Динамо» располагается на втором месте — 35 очков.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба принял участие в 17 матчах чемпионата России, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась видеозапись, на которой нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун с трудом покидает «Газпром Арену» после матча с лондонским «Челси» в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На ней видно, как иранский форвард на костылях подходит к машине.