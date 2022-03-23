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Стало известно об интересе Романа Абрамовчича к турецкому клубу

Роман Абрамович может приобрести турецкий клуб «Гезтепе»
14:24, 23 марта 2022
Стало известно об интересе Романа Абрамовчича к турецкому клубу Роман Абрамович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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Российский миллиардер Роман Абрамович может приобрести турецкий клуб «Гезтепе», сообщает CNN Turk. По данным источника, бизнесмен ведёт переговоры с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилом.

2 марта Абрамович объявил о намерении продать «Челси». Он является владельцем «синих» с лета 2003 года. При нём команда выиграла самые значимые трофеи в истории клуба, включая победы в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В матче с «Ньюкаслом», который состоялся 13 марта, болельщики «Челси» поддержали Абрамовича баннерами и скандированием его фамилии.

Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) отстранила Абрамовича от управления «Челси». Игроки задумались о расторжении контракта с клубом. Активы Абрамовича на территории Соединённого Королевства заморозили, также ему запретили приезжать в страну.

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