Стало известно о возможной переигровке матча Италии со Швейцарией на Евро Арбитр Федотов: Италия может потребовать переигровку матча Евро со Швейцарией

Фото: Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Болельщик сборной Швейцарии

Италия вправе подать протест и потребовать переигровку матча со Швейцарией в рамках 1/8 финала Евро-2024, заявил «Чемпионату» бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. По его словам, во втором тайме была нарушена процедура начального удара: игроки сборной Италии были на чужой половине поля, когда команда Швейцарии забила гол. Арбитр также подчеркнул, что неважно, кто нарушил правила.

Судья был обязан заново начать второй тайм. Так как швейцарцы забили гол, а мяч не покидал поле и игра не останавливалась — это протестовый момент. Италия может подать протест и запросить переигровку, если счет будет 2:1, — объяснил Федотов.

Итальянцы проиграли встречу с результатом 0:2. Тем временем сборная Германии по футболу пробилась в четвертьфинал Евро-2024, одержав уверенную победу над Данией. Встреча, проходившая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Теперь они будут ждать результата встречи между Испанией и Грузией, в которой определится их соперник.

До этого матч 1/8 финала между датской и немецкой сборными был экстренно прерван по причине неблагоприятных погодных условий. Арбитр встречи Майкл Оливер принял решение увести футболистов с поля из-за начавшегося сильного дождя с градом и грозы. Однако позже игра в рамках Евро-2024 возобновилась.