Стало известно о состоянии игроков сборной России после матча с Сербией

https://static.news.ru/photo/cbdc839c-2a7a-11eb-8bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Медицинский штаб сборной России по футболу проинформировал о состоянии игроков после матча с командой Сербии. Так, несколько футболистов были травмированы в ходе игры.

В частности, у защитника Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. 19 ноября футболист пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Кроме того, известно, что защитник Георгий Джикия в конце встречи пожаловался на дискомфорт в мышцах бедра. Ему также назначено медицинское обследование.

Что касается нападающего Александра Соболева — футболист был включён в заявку на матч, однако не смог принять в нём участие из-за блокады коленного сустава. Игрок почувствовал дискомфорт перед выходом на разминку.

Уточняется, что врачам сборной удалось оперативно устранить блокаду. В настоящее время Соболев чувствует себя нормально.

Проигрыш в Белграде стоил сборной России места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов оказался недоволен тем, что форварда Александра Соболева вызвали в сборную России.

По его словам, клуб заявлял о том, что у Соболева наблюдаются проблемы с коленным суставом. Для подтверждения диагноза в штаб направляли МРТ футболиста.