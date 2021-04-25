Стало известно о серьёзных травмах фанатов «Спартака» и ЦСКА после драки

https://static.news.ru/photo/ded502ac-a69a-11eb-ad7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время ночной драки между фанатами футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА более десятка человек получили серьёзные травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против» со ссылкой на источник.

Известно, что ряд болельщиков получили переломы носа и челюсти, некоторым выбили зубы. Однако для того, чтобы не стать подозреваемыми в уголовном деле по статье «Хулиганство», никто из пострадавших не обратился в медицинские учреждения.

Ранее в канале появилась информация о возбуждении московской полицией уголовного дела.

В ночь на 25 апреля более 150 фанатов футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили драку в районе Орехово-Зуевского проезда.

Главное дерби страны завершилось победой «Спартака» с минимальным счётом 1:0 в воскресенье, 25 апреля. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева забил Джордан Ларссон.

Сообщалось, что после матча защитник и капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия оценил победу и заявил, что «красно-белым» эти три очка были важнее.