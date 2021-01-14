Стало известно о планах «Уфы» выкупить Урунова

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«Уфа» готова заплатить «Спартаку» за трансфер своего бывшего игрока Остона Урунова €1 млн.

Известно, что в конце декабря 2020 года «Спартак» покинул Шамиль Газизов. Он занимал пост генерального директора на протяжении пяти лет. Примечательно, что именно Газизов приобрёл Урунова для клуба. Некоторое время назад Газизов вернулся в «Уфу», пишет «РБ-Спорт».

Урунов пришёл в «Спартак» в начале августа 2020 года. В составе клуба футболист отыграл девять матчей, забив лишь один гол. Начиная с июня 2019 года Урунов выступает за сборную Узбекистана.

«Спартак» включил Урунова в состав команды на зимние сборы в Дубае (ОАЭ). Первый пройдёт с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что заявка московского «Спартака» на текущий сезон Российской премьер-лиги изменилась. Клуб отзаявил немецкого полузащитника Малкольма Баду.

Информация о выводе его из состава на сезон опубликована на официальном сайте РПЛ. Баду стал игроком команды в июле 2019 года, однако за основной состав «красно-белых» не провёл ни одного матча.