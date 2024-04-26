Стало известно о массовом отравлении футболистов двух российских клубов Массовое отравление футболистов привело к переносу матчей чемпионата Крыма

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В Крыму произошло массовое отравление футболистов двух команд: «Таврии» (Симферополь) и «Спарта-КТ» (Молодежное), сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза. Матчи четвертого тура Премьер-лиги КФС перенесли на резервные дни. По данным Telegram-канала «Mash на волне», причина отравления могла быть в воде или еде.

В связи с массовым отравлением футболистов команд «Таврия» (Симферополь) и «Спарта-КТ» (Молодежное) два матча четвертого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024 ГФК «Ялта» — «Таврия» и «Океан» — «Спарта-КТ» перенесены на резервные дни. Соответствующее решение принял комитет по проведению соревнований КФС, — сказано в сообщении КФС.

Матч между командами «Спарта-КТ» и «Океан» пройдет 29 мая, а игроки «Таврии» встретятся с соперниками из «Ялты» 5 июня. Согласно сведениям «Mash на волне», одного футболиста госпитализировали, остальные находятся на домашнем лечении. У всех спортсменов взяли анализы.

Ранее массовое отравление детей произошло в кадетском корпусе школы № 1566 в Москве. Среди заболевших ученики вторых, четвертых и шестых классов. По словам родителей, по возвращении из школы у детей пропал аппетит, начались боли в животе и рвота. Некоторые из них предположили, что школьники отравились или подхватили кишечную инфекцию после завтраков и обедов в учебном заведении.