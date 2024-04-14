Стало известно о конфликте в «Спартаке» перед увольнением тренера «Спорт-Экспресс»: у Абаскаля был конфликт с помощником Слишковичем в «Спартаке»

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press

Гильермо Абаскаль

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль, которого отправили в отставку после поражения спортсменам из «Сочи», часто конфликтовал со своим помощником Владимиром Слишковичем, сообщает «Спорт-Экспресс». По его информации, тот был не согласен с решениями испанца, связанными с игрой команды.

Как передает издание, Абаскаль и Слишкович не работали вместе до «Спартака». Боснийского тренера пригласил в московский клуб бывший спортивный директор команды Лука Каттани. После ухода Абаскаля Слишкович станет исполняющим обязанности главного тренера.

Журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале подчеркнул, что вместе с Абаскалем «Спартак» лишился еще двух специалистов. По его словам, речь идет об ассистенте Карлосе Мария Валье Морено и тренере по физической подготовке Фернандо Пересе Лопесе.

Ранее советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что руководству «Спартака» следует пригласить на должность главного тренера отечественного специалиста. По его словам, сейчас обсуждаются кандидатуры Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Как отметил Непомнящий, Черчесов уже работал в московском клубе и является для команды не чужим человеком.