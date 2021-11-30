Стало известно, на каких условиях Миранчук может перейти в «Торино»

Итальянский футбольный клуб «Торино» рассматривает возможность взять в аренду с опцией выкупа российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Как сообщает Calciomercato, в настоящий момент отечественный футболист выставлен на трансфер.

Помимо «Торино», в услугах Миранчука заинтересовано ещё несколько клубов Серии А. Это осложняет переговоры с клубом из Бергамо и снижает шансы на переезд Алексея в Турин.

Миранчук известен по выступлениям за «Локомотив» и «Аталанту». Состав итальянской команды он пополнил в сентябре 2020 года. С того момента он провёл за неё 39 матчей, отметился семью голами и тремя результативными передачами.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в восьми встречах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 215 минут игрового времени. В его активе одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Эвертон» начал обсуждение возможного перехода полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна. Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны довольно быстро продвигаются в переговорах. Сумма сделки может составить более €10 млн.